Защитник Артём Кудашов обменян из московского «Динамо» в «Адмирал»

Защитник Артём Кудашов покидает систему московского «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба, игрок обороны отозван из аренды из «Нефтехимика» и продолжит карьеру в «Адмирале» в обмен на денежную компенсацию. Хоккеист является сыном бывшего главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова.

За бело-голубых в КХЛ 20-летний хоккеист провёл 74 встречи, забросил одну шайбу и отдал пять голевых передач. В составе динамовцев Артём Кудашов стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

В сезоне-2025/2026 Кудашов провёл 29 матчей за «Нефтехимик», в которых отметился двумя результативными передачами.