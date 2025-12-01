Скидки
«Новокузнецка не хватает». Форвард «Амура» Ли — о сокращении числа клубов в КХЛ

«Новокузнецка не хватает». Форвард «Амура» Ли — о сокращении числа клубов в КХЛ
Нападающий «Амура» Олег Ли поделился мнением о сокращении числа клубов в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Сейчас в лиге выступают 22 команды. Рекордное число участников было в сезоне-2016/2017 – 29 клубов.

«Чем больше команд, тем интереснее лига. Очень обидно, что из-за ситуации в мире такое происходит. Жаль, что часть клубов от нас отсоединились. Конечно, хочется, чтобы они вернулись. Чем больше команд, чем сильнее соперник, то и чемпионат намного интереснее. Может быть, более непредсказуемый.

В нашей стране много команд, которые могли бы в КХЛ выступать. Есть города, можно сказать, где вырастает много талантов. Новокузнецка не хватает. Это кузница талантов. Главное, чтобы на хоккей ходили, чтобы город жил этим. Приятно, когда на трибунах болельщики», — приводит слова Ли Legalbet.

Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал о своей любви к рыбалке
