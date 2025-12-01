Скидки
«Вегас» вызвал из АХЛ вратаря Картера Харта, голкипер может сыграть в ближайшем матче НХЛ

«Вегас» вызвал из АХЛ вратаря Картера Харта, голкипер может сыграть в ближайшем матче НХЛ
Комментарии

«Вегас Голден Найтс» вызвал вратаря Картера Харта из клуба Американской хоккейной лиги «Хендерсон Сильвер Найтс». Клуб отправил вратаря Карла Линдбома в АХЛ. Голкипер может принять участие в ближайшем матче с «Чикаго Блэкхоукс». 27-летний вратарь не играл в НХЛ с 20 января 2024 года. «Вегас» подписал контракт с Хартом на два года с кэпхитом $ 2 млн. Голкипер пропустил почти два года из-за дела о сексуальном насилии.

Харт не мог играть за «Вегас» до 1 декабря, используя время в Хендерсоне для набора игровых кондиций. В трёх играх за «Сильвер Найтс» он дважды пропустил по три шайбы. Харт одержал одну победу с коэффициентом надёжности 3,07 и 83,9% отражённых бросков.

За шесть сезонов в составе «Филадельфии Флайерз» Харт одержал 96 побед и потерпел 122 поражения с коэффициентом надёжности 2,94, 90,6% отражённых бросков и шестью «сухими» матчами. Он помог «Филадельфии» выйти во второй раунд Кубка Стэнли в 2020 году, что стало последним выходом франшизы в плей-офф.

