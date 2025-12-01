Скидки
Рафаэль Рише ответил на вопрос, как он чувствует себя в роли тренера «Трактора» в 31 год

31-летний Рафаэль Рише поделился эмоциями от назначения исполняющим обязанности главного тренера «Трактора».

— После ухода Бенуа Гру вы назначены исполняющим обязанности главного тренера. Как вы восприняли эту новость?
— Конечно, это вызвало огромный подъём — быть тренером в КХЛ это честь. Это было немного неожиданно, потому что никогда не желаешь, чтобы кто-то уходил. Но да, я чувствую, что готов к этому вызову.

— Вы — самый молодой тренер в лиге, и некоторые игроки «Трактора» вашего возраста или старше. Чувствуете ли вы этот возрастной момент и как удаётся выстраивать доверие?
— Я думаю, что доверие зарабатывается ежедневно — своими действиями и честностью. Я не думаю о возрасте. У меня есть работа, у них есть работа. Мы все здесь, потому что хотим выигрывать и делать всё ради команды, — цитирует Рише официальный сайт агентства Winners.

