Владимир Малахов рассказал, при каком условии российский тренер может возглавить клуб НХЛ

Член «Тройного золотого клуба» Владимир Малахов заявил, что российский специалист может стать главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги, но для этого должен идеально владеть английским языком.

— В России очень популярна тема насчёт того, что в НХЛ нет российских тренеров. На ваш взгляд, почему? И увидим ли мы в ближайшем будущем русского главного тренера?

— Если будет с идеальным английским – да.

— Нет такого, что нужно обязательно жить там долгие годы?

— Вообще нет. Ты должен хорошо излагать. Тренерская работа очень зависит от того, как ты донесёшь игрокам свой посыл. Если у тебя слабый английский, как ты объяснишь? Посмотрите интервью тренеров, когда они заходят в разговор, какие слова используют. Я не думаю, что смогу так говорить, несмотря на то что много лет прожил в Америке. От того, как ты говоришь, что ты говоришь – очень многое зависит.

Я не думаю, что есть какой-то бан на русских тренеров. Нужен уровень и нужен язык. Вот представь, я приеду главным и буду ходить с переводчиком. Я тебе одно говорю, а ты доносишь другое. Перевод – это не то, что ты говоришь. В России дают поблажки. Там – нет, — цитирует Малахова «Советский спорт».