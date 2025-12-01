Ларионов назвал качество Скотти Боумэна, которое он перенял в своей работе тренера

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подчеркнул важность понимания интересов нового поколения и умения быть с ними на одной волне. Этому качеству он научился у легендарного тренера НХЛ Скотти Боумэна, под руководством которого Ларионов играл за «Детройт Ред Уингз».

— Не раз встречал ваше же выражение в плане того, как нужно понять другого человека, более молодого, чем вы, — «войти в его ботинки». Как бы вы это объяснили?

— Я объясню так, что ты должен понимать, чем сегодняшняя молодёжь дышит, какие у неё интересы. Я ни в коем случае не заглядываю в их телефоны и так далее, как это делают некоторые тренеры. Ты понимаешь, что это другое поколение со своими интересами, и ты должен быть с ними на одной волне, давать право выбора тех вещей, которые они любят. Этому я научился у Скотти Боумэна, потому что он провёл более пяти декад как тренер с разными поколениями и со всеми был успешен.

Это очень важно понимать — не жить прошлым, а настоящим, и для меня это важно — быть на одной волне, несмотря на разницу в возрасте. Сразу хочешь быть для них наставником, тренером, другом и в то же время требовать от них ответственности, трудолюбия и выполнения задач, которые ставятся перед ними и командой», – цитирует Ларионова ТАСС.