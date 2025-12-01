Вратарь «Барыса» Никита Бояркин дебютировал в текущем сезоне КХЛ после травмы
Поделиться
Вратарь «Барыса» Никита Бояркин дебютировал в текущем сезоне КХЛ после травмы. Голкипер принимает участие в матче регулярного чемпионата с «Сибирью», проходящем в эти минуты в Новосибирске.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
3 : 0
Барыс
Астана
1:0 Косолапов (Приски, Уилсон) – 14:40 (5x4) 2:0 Неколенко (Кошелев, Приски) – 15:21 (5x5) 3:0 Абрамов (Уилсон, Орлов) – 17:30 (5x5)
Бояркин впервые принял участие в матче КХЛ с 15 февраля 2025 года. В последних двух матчах «Барыса» Бояркин попадал в заявку команды в качестве запасного вратаря. В марте вратарь перенёс операцию на крестообразных связках и выбыл на срок до полугода.
Всего в прошлом сезоне без учёта этой игры казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 декабря 2025
-
16:18
-
15:55
-
15:40
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:45
-
14:25
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:14
-
08:05
-
08:00
-
07:50
-
07:30
-
06:45
-
06:32
-
05:56
-
04:48
-
03:42