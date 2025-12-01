Вратарь «Барыса» Никита Бояркин дебютировал в текущем сезоне КХЛ после травмы. Голкипер принимает участие в матче регулярного чемпионата с «Сибирью», проходящем в эти минуты в Новосибирске.

Бояркин впервые принял участие в матче КХЛ с 15 февраля 2025 года. В последних двух матчах «Барыса» Бояркин попадал в заявку команды в качестве запасного вратаря. В марте вратарь перенёс операцию на крестообразных связках и выбыл на срок до полугода.

Всего в прошлом сезоне без учёта этой игры казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.