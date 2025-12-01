Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Барыса» Никита Бояркин дебютировал в текущем сезоне КХЛ после травмы

Вратарь «Барыса» Никита Бояркин дебютировал в текущем сезоне КХЛ после травмы
Комментарии

Вратарь «Барыса» Никита Бояркин дебютировал в текущем сезоне КХЛ после травмы. Голкипер принимает участие в матче регулярного чемпионата с «Сибирью», проходящем в эти минуты в Новосибирске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
3 : 0
Барыс
Астана
1:0 Косолапов (Приски, Уилсон) – 14:40 (5x4)     2:0 Неколенко (Кошелев, Приски) – 15:21 (5x5)     3:0 Абрамов (Уилсон, Орлов) – 17:30 (5x5)    

Бояркин впервые принял участие в матче КХЛ с 15 февраля 2025 года. В последних двух матчах «Барыса» Бояркин попадал в заявку команды в качестве запасного вратаря. В марте вратарь перенёс операцию на крестообразных связках и выбыл на срок до полугода.

Всего в прошлом сезоне без учёта этой игры казахстанский голкипер провёл 37 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,45.

Материалы по теме
Фото
Вратарь «Барыса» Никита Бояркин показал свой новый шлем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android