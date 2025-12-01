Скидки
Лучший бомбардир «Сиэтла» в текущем сезоне Шварц выбыл на шесть недель из-за травмы

Лучший бомбардир «Сиэтла» в текущем сезоне Шварц выбыл на шесть недель из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Сиэтл Кракен» Джейден Шварц пропустит около шести недель из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (2:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Петрович, Бенн) – 05:52     1:1 Монтур (Райт, Каттон) – 09:06     1:2 Линделль (Грицковян, Сегин) – 26:13     2:2 Данн (Макканн) – 40:18     2:3 Колячонок (Сегин, Капобьянко) – 54:16    

Отметим, что 33-летний хоккеист является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне, набрав 15 (8+7) очков в 23 встречах при показателе полезности «+6».

Шварц был выбран «Сент-Луис Блюз» в первом раунде под общим 14-м номером на драфте НХЛ в 2010 году. Всего на его счету 834 игры в регулярном чемпионате и 542 (230+312) очка.

На данный момент «Сиэтл» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда заработала 28 очков после 24 матчей.

