Кросби — после 2:7 от «Торонто»: мы не имеем права совершать такие ошибки

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:7) высказался об игре команды в обороне.

«Мы владеем инициативой, создаём моменты, а потом внезапный сбой, и шайба влетает в наши ворота. Ошибки так или иначе будут, но мы просто не имеем права совершать такие ошибки, как в этой игре.

В каждой команде есть опасные игроки, и стоит ожидать, что они будут использовать свои шансы. Нельзя давать моменты игрокам такого класса и ожидать победы в матче. Нам нужно сосредоточиться на игре в своей зоне», – приводит слова Кросби Sportskeeda.