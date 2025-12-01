Кросби — после 2:7 от «Торонто»: мы не имеем права совершать такие ошибки
Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:7) высказался об игре команды в обороне.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Экман-Ларссон (Нис, Мэттьюс) – 06:46 1:1 Киндел (Кросби, Раст) – 08:14 (pp) 1:2 Коуэн (Нюландер, Райлли) – 11:06 1:3 Макманн (Райлли, Экман-Ларссон) – 22:24 1:4 Джошуа (Руа, Стечер) – 24:53 1:5 Руа (Доми, Макманн) – 33:58 (pp) 2:5 Кросби (Хейз) – 44:37 2:6 Мэттьюс (Доми, Нис) – 47:14 2:7 Робертсон – 53:16
«Мы владеем инициативой, создаём моменты, а потом внезапный сбой, и шайба влетает в наши ворота. Ошибки так или иначе будут, но мы просто не имеем права совершать такие ошибки, как в этой игре.
В каждой команде есть опасные игроки, и стоит ожидать, что они будут использовать свои шансы. Нельзя давать моменты игрокам такого класса и ожидать победы в матче. Нам нужно сосредоточиться на игре в своей зоне», – приводит слова Кросби Sportskeeda.
