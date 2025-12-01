«Бостон» вернул Георгия Меркулова в АХЛ, форвард сыграл один матч в этом сезоне НХЛ

«Бостон Брюинз» отправил российского нападающего Георгия Меркулова в АХЛ после одного матча за основную команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний форвард был вызван в основу 28 ноября. За это время он провёл одну встречу в НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:6), сыграв 10.35 (0 бросков в створ при показателе полезности «-1»).

В текущем сезоне АХЛ на счету россиянина 17 игр за «Провиденс» и 14 (6+8) очков.

В системе «Брюинз» Меркулов выступает с 2022 года. За этот период он принял участие в 11 матчах в НХЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

На данный момент «Бостон» находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 30 очками после 27 встреч.