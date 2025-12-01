Никита Щитов назвал лучших российских тренеров в КХЛ

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов рассказал, кого из российских специалистов в КХЛ считает хорошим и качественным тренером.

«С моим мнением, может быть, кто-то не согласится, но у нас есть хорошие, качественные тренеры. Я выделю Андрея Разина, мне нравится, как работает команда Андрея Козырева, нравится тренер из Нижнего Новгорода Алексей Исаков. У нас есть хорошие тренеры, но многие ходят по кругу, когда увольняются», — приводит слова Щитова Vprognoze.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет минское «Динамо» с 45 очками после 31 матча. На Востоке первую строчку занимает «Металлург», на счету которого 50 очков в 32 играх.