Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Щитов назвал лучших российских тренеров в КХЛ

Никита Щитов назвал лучших российских тренеров в КХЛ
Комментарии

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов рассказал, кого из российских специалистов в КХЛ считает хорошим и качественным тренером.

«С моим мнением, может быть, кто-то не согласится, но у нас есть хорошие, качественные тренеры. Я выделю Андрея Разина, мне нравится, как работает команда Андрея Козырева, нравится тренер из Нижнего Новгорода Алексей Исаков. У нас есть хорошие тренеры, но многие ходят по кругу, когда увольняются», — приводит слова Щитова Vprognoze.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет минское «Динамо» с 45 очками после 31 матча. На Востоке первую строчку занимает «Металлург», на счету которого 50 очков в 32 играх.

Материалы по теме
В КХЛ работают три главных тренера-чемпиона. Куда делись остальные?
В КХЛ работают три главных тренера-чемпиона. Куда делись остальные?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android