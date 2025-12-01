«Сибирь» одержала уверенную победу над «Барысом»

Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.
На 15-й минуте нападающий Антон Косолапов забил первый гол и вывел «Сибирь» вперёд. На 16-й минуте форвард Архип Неколенко удвоил преимущество новосибирцев. На 18-й минуте нападающий Михаил Абрамов забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 40-й минуте форвард Макс Уиллман сократил отставание астанинского клуба. На 59-й минуте нападающий Иван Чехович забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный счёт — 4:1.
«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 32 матча, в которых набрала 23 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 27 очками после 33 встреч располагается на 10-й строчке Востока.
- 1 декабря 2025
-
17:50
-
17:24
-
17:02
-
16:40
-
16:18
-
15:55
-
15:40
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:45
-
14:25
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:14
-
08:05
-
08:00
-
07:50
-
07:30
-
06:45