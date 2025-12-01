Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь — Барыс, результат матча 1 декабря 2025 года, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Сибирь» одержала уверенную победу над «Барысом»
Комментарии

Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Косолапов (Приски, Уилсон) – 14:40 (5x4)     2:0 Неколенко (Кошелев, Приски) – 15:21 (5x5)     3:0 Абрамов (Орлов, Уилсон) – 17:30 (5x5)     3:1 Уиллман (Уолш) – 39:40 (5x5)     4:1 Чехович (Кошелев) – 58:14 (en)    

На 15-й минуте нападающий Антон Косолапов забил первый гол и вывел «Сибирь» вперёд. На 16-й минуте форвард Архип Неколенко удвоил преимущество новосибирцев. На 18-й минуте нападающий Михаил Абрамов забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 40-й минуте форвард Макс Уиллман сократил отставание астанинского клуба. На 59-й минуте нападающий Иван Чехович забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный счёт — 4:1.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 32 матча, в которых набрала 23 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 27 очками после 33 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android