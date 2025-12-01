«Сибирь» одержала уверенную победу над «Барысом»

Сегодня, 1 декабря, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

На 15-й минуте нападающий Антон Косолапов забил первый гол и вывел «Сибирь» вперёд. На 16-й минуте форвард Архип Неколенко удвоил преимущество новосибирцев. На 18-й минуте нападающий Михаил Абрамов забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 40-й минуте форвард Макс Уиллман сократил отставание астанинского клуба. На 59-й минуте нападающий Иван Чехович забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный счёт — 4:1.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 32 матча, в которых набрала 23 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 27 очками после 33 встреч располагается на 10-й строчке Востока.