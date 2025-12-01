Рафаэль Рише ответил, какие изменения планирует внести в «Тракторе»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише рассказал, какие изменения собирается внести после ухода Бенуа Гру.

– Планируете ли вы вносить изменения в тактику или тренировки теперь, когда руководите командой? Или хотите сохранить систему, которую вы вместе с Гру строили с начала сезона?

– Да, есть несколько вещей, которые мы хотим улучшить как команда. Мы точно не там, где хотим быть, и нам нужно становиться лучше как коллектив.

– Появилась новость, что вы можете покинуть «Трактор» в ближайшее время. Можете это прокомментировать?

– Это не так. Как я уже говорил, я остаюсь исполняющим обязанности главного тренера до декабрьского перерыва в чемпионате. Что будет после – увидим, – приводит слова Рише сайт агентства Winners.