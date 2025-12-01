Марков о сравнениях Демидова с Ковалёвым: хоккей меняется, это совершенно другое поколение

Чемпион мира Андрей Марков прокомментировал сравнения российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова с олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Стэнли Алексеем Ковалёвым.

«Мне не доводилось часто за ним [Демидовым] наблюдать, даже когда он был в России, но очевидно, что он очень талантлив. Видно, что он хочет расти, помогать команде и становиться лучше.

Что касается сравнения его с Ковалёвым, то игроков с таким талантом очень мало. И, честно говоря, не стоит сравнивать прошлые поколения с нынешним. Хоккей меняется, меняются игроки, меняются системы развития. В шесть лет я едва ходил на коньках по бортам, а мой сын уже без проблем катается спиной вперёд.

Это совершенно другое поколение. Мы не могли в этом возрасте делать то, что делают сегодняшние молодые игроки», – приводит слова Маркова RG.

Напомним, Ковалёв сыграл за «Монреаль» 314 матчей, в которых забросил 103 шайбы и отдал 161 передачу.

В нынешнем сезоне 19-летний Демидов набрал 19 (6+13) очков в 24 встречах при показателе полезности «+2» и среднем игровом времени 14.19.