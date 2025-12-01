«Не было игры и не было команды». Кравец — о поражении «Барыса» от «Сибири»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Сибири» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— У нас не было игры и не было команды – так нельзя выполнять свою работу. Заслуженная победа «Сибири».

— Недавно Никитин говорил, что у них нет команды. Она же не может пропасть по щелчку пальцев?

— Я говорил по сегодняшней игре. Слова Никитина – их вопросы. Причину будем выяснять, так не играют в борьбе за плей-офф, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Барыс» с 27 очками после 33 встреч располагается на 10-й строчке Востока.