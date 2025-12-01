Кравец ярко отреагировал на драку Маккошена и последующие судейские решения

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о драке защитника астанинского клуба Иэна Маккошена в матче с «Сибирью» (1:4).

— Удаление Маккошена подвело команду?

— Я впервые видел, что после такой ситуации дают подравшемуся игроку четыре минуты, а тому, кто нарушил правила и чуть не травмировал игрока, дали две минуты, будто он не дрался. Маккошен мог потерпеть, но, я считаю, он всё сделал правильно. У нас игрок ушёл в раздевалку, не выходил весь период, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

