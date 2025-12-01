Скидки
Кравец ярко отреагировал на драку Маккошена и последующие судейские решения

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о драке защитника астанинского клуба Иэна Маккошена в матче с «Сибирью» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Косолапов (Приски, Уилсон) – 14:40 (5x4)     2:0 Неколенко (Кошелев, Приски) – 15:21 (5x5)     3:0 Абрамов (Орлов, Уилсон) – 17:30 (5x5)     3:1 Уиллман (Уолш) – 39:40 (5x5)     4:1 Чехович (Кошелев) – 58:14 (en)    

— Удаление Маккошена подвело команду?
— Я впервые видел, что после такой ситуации дают подравшемуся игроку четыре минуты, а тому, кто нарушил правила и чуть не травмировал игрока, дали две минуты, будто он не дрался. Маккошен мог потерпеть, но, я считаю, он всё сделал правильно. У нас игрок ушёл в раздевалку, не выходил весь период, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

