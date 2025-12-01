Скидки
Люзенков прокомментировал первую домашнюю победу «Сибири» в сезоне

Люзенков прокомментировал первую домашнюю победу «Сибири» в сезоне
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков оценил первую домашнюю победу команды в сезоне. Сегодня, 1 декабря, новосибирский клуб обыграл «Барыс» со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Косолапов (Приски, Уилсон) – 14:40 (5x4)     2:0 Неколенко (Кошелев, Приски) – 15:21 (5x5)     3:0 Абрамов (Орлов, Уилсон) – 17:30 (5x5)     3:1 Уиллман (Уолш) – 39:40 (5x5)     4:1 Чехович (Кошелев) – 58:14 (en)    

— Хороший первый период, был настрой, забили голы. Во втором соперник начал по-другому действовать, а мы сбавили обороты. Гол в конце второго периода надломил, ребята вышли закрепощённые, стали удерживать счёт. Хотелось бы, чтобы мы не один, а два-три периода играли активнее.

— Первая победа в основное время дома, сидело это в голове?
— Это даже у нас сидело, мы же всё понимаем. Перед игрой щёлкнуло, что мы дома ни разу в основное время не выигрывали, а также не побеждали с разницей в 2+ шайбы, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» одержала уверенную победу над «Барысом»
