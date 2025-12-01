Люзенков прокомментировал первую домашнюю победу «Сибири» в сезоне

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков оценил первую домашнюю победу команды в сезоне. Сегодня, 1 декабря, новосибирский клуб обыграл «Барыс» со счётом 4:1.

— Хороший первый период, был настрой, забили голы. Во втором соперник начал по-другому действовать, а мы сбавили обороты. Гол в конце второго периода надломил, ребята вышли закрепощённые, стали удерживать счёт. Хотелось бы, чтобы мы не один, а два-три периода играли активнее.

— Первая победа в основное время дома, сидело это в голове?

— Это даже у нас сидело, мы же всё понимаем. Перед игрой щёлкнуло, что мы дома ни разу в основное время не выигрывали, а также не побеждали с разницей в 2+ шайбы, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.