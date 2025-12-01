Люзенков — о Каре: он взялся за голову, но как бы было не поздно

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над «Барысом» (4:1) высказался о нападающем команды Владиславе Каре.

— Владислав Кара первым ушёл со льда и был раздосадован. Можно ли сказать, что он не воспользовался выпавшим шансом?

— Вопрос на засыпку. Если Влад будет это смотреть, то пусть покопается в голове, у него там всё сидит. Он за неё взялся, но как бы было не поздно, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 30 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.