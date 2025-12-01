Люзенков — о Каре: он взялся за голову, но как бы было не поздно
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над «Барысом» (4:1) высказался о нападающем команды Владиславе Каре.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Косолапов (Приски, Уилсон) – 14:40 (5x4) 2:0 Неколенко (Кошелев, Приски) – 15:21 (5x5) 3:0 Абрамов (Орлов, Уилсон) – 17:30 (5x5) 3:1 Уиллман (Уолш) – 39:40 (5x5) 4:1 Чехович (Кошелев) – 58:14 (en)
— Владислав Кара первым ушёл со льда и был раздосадован. Можно ли сказать, что он не воспользовался выпавшим шансом?
— Вопрос на засыпку. Если Влад будет это смотреть, то пусть покопается в голове, у него там всё сидит. Он за неё взялся, но как бы было не поздно, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 30 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.
