Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Люзенков — о Каре: он взялся за голову, но как бы было не поздно

Люзенков — о Каре: он взялся за голову, но как бы было не поздно
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над «Барысом» (4:1) высказался о нападающем команды Владиславе Каре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Косолапов (Приски, Уилсон) – 14:40 (5x4)     2:0 Неколенко (Кошелев, Приски) – 15:21 (5x5)     3:0 Абрамов (Орлов, Уилсон) – 17:30 (5x5)     3:1 Уиллман (Уолш) – 39:40 (5x5)     4:1 Чехович (Кошелев) – 58:14 (en)    

— Владислав Кара первым ушёл со льда и был раздосадован. Можно ли сказать, что он не воспользовался выпавшим шансом?
— Вопрос на засыпку. Если Влад будет это смотреть, то пусть покопается в голове, у него там всё сидит. Он за неё взялся, но как бы было не поздно, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 30 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Люзенков прокомментировал первую домашнюю победу «Сибири» в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android