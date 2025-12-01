Скидки
Хоккей

«Сибирь» подписала контракт с вратарём Константином Волковым

«Сибирь» заключила двусторонний контракт с вратарём Константином Волковым, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Волков — воспитанник мурманского хоккея, профессиональную карьеру начинал в системе СКА. Выбран на драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторз» в шестом раунде под общим 168-м номером. Обладатель Кубка Петрова в составе «Югры». В 2021 году Волков выступал за финский «Эссят».

В КХЛ Константин играл за московское «Динамо», «Куньлунь Ред Стар» и «Ладу», провёл 55 матчей, одержал 16 побед в основное время при 90,6% отражённых бросков 90,6 и коэффициенте надёжности 2,57. Также на счету вратаря шесть игр «на ноль».

