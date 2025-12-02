Галимов прокомментировал расставание с «Авангардом» и оценил возвращение в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов рассказал, какие ощущения остались после ухода из «Авангарда», и высказался о своём возвращении в стан бело-голубых.

— Спустя восемь лет состоялось возвращение в «Динамо». Много ли знакомых лиц встретил в организации или это уже абсолютно новая команда?

— Во-первых, спасибо за посчитанные годы (смеётся). Как же они быстро летят… Да, есть из персонала знакомые ребята, с кем где-то пересекались в других командах. Спасибо коллективу, руководству, тренерскому штабу, кто содействовал этому подписанию.

— Какие ощущения остались после ухода из «Авангарда»?

— Хочу выразить исключительно благодарность в адрес хоккейного клуба «Авангард» за то время, которое там провёл. Сейчас у меня новый этап в карьере, для меня он очень важный. Рад вернуться в Москву, у меня здесь семья, ребёнок. Каждый день прихожу после тренировок домой, вижу свою семью, с этим было в Омске тяжело, – сказал Галимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.