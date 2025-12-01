Форвард «Сент-Луиса» Торопченко выбыл на несколько недель из-за ожогов на ногах

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко помещён в список травмированных из-за ожога ног, полученного в результате несчастного случая дома. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Отмечается, что хоккеист пропустит несколько недель.

26-летний форвард был выбран «Сент-Луисом» в четвёртом раунде под общим 113-м номером на драфте НХЛ 2017 года. Всего за клуб он провел 276 матчей в регулярных чемпионатах, отметившись 31 заброшенной шайбой и 31 результативной передачей. В 17 встречах текущего сезона он набрал 2 (1+1) очка.

«Сент-Луис» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 25 очков в 26 матчах.