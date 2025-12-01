Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Сент-Луиса» Торопченко выбыл на несколько недель из-за ожогов на ногах

Форвард «Сент-Луиса» Торопченко выбыл на несколько недель из-за ожогов на ногах
Комментарии

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко помещён в список травмированных из-за ожога ног, полученного в результате несчастного случая дома. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Отмечается, что хоккеист пропустит несколько недель.

26-летний форвард был выбран «Сент-Луисом» в четвёртом раунде под общим 113-м номером на драфте НХЛ 2017 года. Всего за клуб он провел 276 матчей в регулярных чемпионатах, отметившись 31 заброшенной шайбой и 31 результативной передачей. В 17 встречах текущего сезона он набрал 2 (1+1) очка.

«Сент-Луис» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 25 очков в 26 матчах.

Материалы по теме
Милан Лучич покинул фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ после расторжения просмотрового контракта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android