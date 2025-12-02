Ансель Галимов — о переходе в «Динамо»: пришёл доказывать и забирать место в составе

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов высказался о своём переходе в клуб и рассказал про первую беседу с исполняющим обязанности главного тренера команды Вячеславом Козловым.

— Каким получился первый разговор с Вячеславом Козловым?

— Когда пришёл, лично познакомились, потому что до этого были только заочно знакомы. Тут всё в моих руках. Понятно, что пришёл доказывать и забирать место в составе. Знаю свои сильные стороны, тренерский штаб тоже знает. Думаю, при правильном использовании только выиграю от этого подписания.

— Видел, как на раскатке ты много общался с членами тренерского штаба – Геннадием Столяровым и Ларсом-Йораном Альквистом. Насколько сложно адаптироваться к новым требованиям?

— Мы уже поговорили с тренерским штабом. Думаю, меня ещё вызовут перед игрой, покажут какие-то нюансы. Но нужно играть, только через игры можно найти уверенность и вернуться в игровой режим, – сказал Галимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.