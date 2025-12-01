Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с форвардом Майклом Дэл Коллом

29-летний форвард Майкл Дэл Колл и минское «Динамо» расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Нападающий присоединился к команде в августе этого года. Дэл Колл провёл за минчан семь матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой при коэффициенте полезности «-2».

Предыдущие три сезона канадец провёл в Европе. В сезоне-2022/2023 – за финский ТПС, 36 встреч, 19 (4+15) очков. Затем два года играл в немецком «Изерлон Рустерс», в сезоне-2023/2024 – 50 игр, 45 (16+29) очков, в сезоне-2024/2025 – 47 матчей, 38 (13+25) очков.

В 2014 году был выбран в первом раунде драфта НХЛ под пятым общим номером «Нью-Йорк Айлендерс». В НХЛ за клуб провёл 116 встреч, где записал на свой счёт 21 (8+13) очко. В АХЛ за «Бриджпорт Саунд Тайгерс» сыграл 200 матчей, записав в свой актив 125 (51+74) очков.