«Сибирь» и защитник Дэвид Фэрренс расторгли контракт

«Сибирь» расторгла контракт с защитником Дэвидом Фэрренсом по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

26-летний хоккеист пополнил команду в это межсезонье и сыграл 10 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

Прошлый сезон американский защитник провёл в финской лиге, сыграв за команду «KooKoo» 57 встреч, забив два гола, отдав 35 голевых передач при показателе полезности «+26».

На драфте НХЛ 2017 года Фэрренс был выбран в третьем раунде под общим 92-м номером командой «Нэшвилл Предаторз». Всего на счету защитника две игры в НХЛ, 98 встреч в АХЛ, где он набрал 38 (4+34) очков и 16 матчей в Немецкой хоккейной лиге (одна передача).

