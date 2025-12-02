Скидки
Новичок московского «Динамо» рассказал, когда он сможет дебютировать за команду

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов ответил на вопрос, когда он сможет дебютировать за команду. Форвард, уже ранее выступавший за бело-голубых, пополнил состав клуба 30 ноября.

— Есть ли уже у клуба какой-то конкретный план на твоё использование? Когда рассчитываешь снова дебютировать за бело-голубых?
— Всё зависит от решения тренерского штаба. Сейчас на тренировках доказываю, что готов играть. Как они решат – так и будет, – сказал Галимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Хоккеист играл за «Динамо» на протяжении двух сезонов (2015/2016 и 2016/2017), за это время он провёл 111 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Всего на счету 34-летнего форварда 695 матчей в КХЛ и 228 (118+110) очков при показателе полезности «+11».

Полную версию эксклюзивного интервью с Анселем Галимовым читайте на «Чемпионате»:
«Рад вернуться в «Динамо». Я сам из клуба не уходил». Интервью с Анселем Галимовым
