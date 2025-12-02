Новичок московского «Динамо» рассказал, когда он сможет дебютировать за команду

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов ответил на вопрос, когда он сможет дебютировать за команду. Форвард, уже ранее выступавший за бело-голубых, пополнил состав клуба 30 ноября.

— Есть ли уже у клуба какой-то конкретный план на твоё использование? Когда рассчитываешь снова дебютировать за бело-голубых?

— Всё зависит от решения тренерского штаба. Сейчас на тренировках доказываю, что готов играть. Как они решат – так и будет, – сказал Галимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Хоккеист играл за «Динамо» на протяжении двух сезонов (2015/2016 и 2016/2017), за это время он провёл 111 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Всего на счету 34-летнего форварда 695 матчей в КХЛ и 228 (118+110) очков при показателе полезности «+11».