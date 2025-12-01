Глава «Торпедо»: новая арена будет открыта в 2026 году. Не буду говорить определённую дату

Председатель правления «Торпедо» Максим Гафуров рассказал, когда планируется переезд команды на новую арену.

– Переезд «Торпедо» на новую арену планируется на начало следующего года?

– Да, новая арена будет открыта в 2026 году. Не буду говорить определённую дату. Крайне сложно спланировать процесс получения всех разрешений. Надо обеспечить безопасность и комфорт зрителей. Мы все хотим быстрее, но вопрос качества для нас важнее, – приводит слова Гафурова Odds.ru.

На данный момент нижегородский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда заработала 41 очко после 32 матчей.