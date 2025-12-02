Галимов объяснил, было ли сложно решиться на подписание пробного контракта с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов ответил, как принял решение на подписание пробного контракта с бело-голубыми.

— Как решился на подписание пробного контракта? Ещё в прошлом сезоне ты всё-таки был одним из самых заметных игроков в «Спартаке», а теперь нужно пробиваться в команду, словно начинающему хоккеисту? Не бьёт ли это по самолюбию?

— Несложно [психологически]. В таких ситуациях уже был. Да и всегда нужно доказывать, даже когда подписан иной контракт. Тут весь вопрос заключается в том, можешь ли помочь команде и будут ли тебя правильно использовать, видеть в составе, а не просто закрывать тобой дыры, – сказал Галимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.