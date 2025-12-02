Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галимов объяснил, было ли сложно решиться на подписание пробного контракта с «Динамо»

Галимов объяснил, было ли сложно решиться на подписание пробного контракта с «Динамо»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов ответил, как принял решение на подписание пробного контракта с бело-голубыми.

— Как решился на подписание пробного контракта? Ещё в прошлом сезоне ты всё-таки был одним из самых заметных игроков в «Спартаке», а теперь нужно пробиваться в команду, словно начинающему хоккеисту? Не бьёт ли это по самолюбию?
— Несложно [психологически]. В таких ситуациях уже был. Да и всегда нужно доказывать, даже когда подписан иной контракт. Тут весь вопрос заключается в том, можешь ли помочь команде и будут ли тебя правильно использовать, видеть в составе, а не просто закрывать тобой дыры, – сказал Галимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Анселем Галимовым читайте на «Чемпионате»:
«Рад вернуться в «Динамо». Я сам из клуба не уходил». Интервью с Анселем Галимовым
Эксклюзив
«Рад вернуться в «Динамо». Я сам из клуба не уходил». Интервью с Анселем Галимовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android