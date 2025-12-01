«Северсталь» обыграла «Трактор», едва не упустив преимущество в три шайбы

Сегодня, 1 декабря, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 3:2.

На 27-й минуте защитник Тимофей Давыдов забил первый гол и вывел «Северсталь» вперёд. На 32-й минуте нападающий Николай Чебыкин удвоил преимущество череповчан. На 41-й минуте Чебыкин оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Трактора».

На 43-й минуте форвард Виталий Кравцов сократил отставание челябинской команды. На 59-й минуте Михаил Григоренко отыграл ещё одну шайбу гостей и установил окончательный счёт — 3:2.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 33 матча, в которых набрала 46 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 35 очками после 33 встреч располагается на шестой строчке Восточной конференции.