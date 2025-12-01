Скидки
Северсталь — Трактор, результат матча 1 декабря 2025 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» обыграла «Трактор», едва не упустив преимущество в три шайбы
Комментарии

Сегодня, 1 декабря, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Давыдов – 26:04 (5x5)     2:0 Чебыкин (Иванцов, Скоренов) – 31:42 (5x5)     3:0 Чебыкин (Давыдов) – 40:32 (5x5)     3:1 Кравцов (Григоренко, Дэй) – 42:36 (5x5)     3:2 Григоренко (Кравцов, Дронов) – 58:33 (6x5)    

На 27-й минуте защитник Тимофей Давыдов забил первый гол и вывел «Северсталь» вперёд. На 32-й минуте нападающий Николай Чебыкин удвоил преимущество череповчан. На 41-й минуте Чебыкин оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Трактора».

На 43-й минуте форвард Виталий Кравцов сократил отставание челябинской команды. На 59-й минуте Михаил Григоренко отыграл ещё одну шайбу гостей и установил окончательный счёт — 3:2.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 33 матча, в которых набрала 46 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 35 очками после 33 встреч располагается на шестой строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
