Защитник «Трактора» Дронов вытащил шайбу с ленточки ворот в концовке матча с «Северсталью»

Защитник «Трактора» Григорий Дронов совершил красивое спасение от гола в пустые ворота в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Давыдов – 26:04 (5x5)     2:0 Чебыкин (Иванцов, Скоренов) – 31:42 (5x5)     3:0 Чебыкин (Давыдов) – 40:32 (5x5)     3:1 Кравцов (Григоренко, Дэй) – 42:36 (5x5)     3:2 Григоренко (Кравцов, Дронов) – 58:33 (6x5)    

В самой концовке встречи нападающий череповецкой команды Давид Думбадзе из своей зоны бросил по пустым воротам, но Дронов вытянул клюшку и смахнул шайбу с линии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 33 матча, в которых набрала 46 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 35 очками после 33 встреч располагается на шестой строчке Восточной конференции.

