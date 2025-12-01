Защитник «Трактора» Дронов вытащил шайбу с ленточки ворот в концовке матча с «Северсталью»

Защитник «Трактора» Григорий Дронов совершил красивое спасение от гола в пустые ворота в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (2:3).

В самой концовке встречи нападающий череповецкой команды Давид Думбадзе из своей зоны бросил по пустым воротам, но Дронов вытянул клюшку и смахнул шайбу с линии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 33 матча, в которых набрала 46 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 35 очками после 33 встреч располагается на шестой строчке Восточной конференции.