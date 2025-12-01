Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Салават Юлаев, результат матча 1 декабря 2025 года, счет 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

ЦСКА отыгрался с 0:2, но уступил «Салавату Юлаеву» в серии буллитов
Комментарии

Сегодня, 1 декабря, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Жаровский, Ремпал) – 04:20 (5x4)     0:2 Жаровский (Родевальд, Стюарт) – 36:42 (5x4)     1:2 Гурьянов (Рой, Шуравин) – 42:50 (5x5)     2:2 Полтапов (Абрамов, Патрихаев) – 46:00 (5x4)     2:3 Ремпал – 65:00    

На пятой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд забил первый гол. На 37-й минуте форвард Александр Жаровский удвоил преимущество уфимцев. На 43-й минуте нападающий ЦСКА Денис Гурьянов отыграл одну шайбу. На 47-й минуте форвард армейцев Прохор Полтапов сравнял счёт. В овертайме команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 32 матча, в которых набрал 32 очка, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с 29 очками после 31 встречи располагается на седьмой строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок СКА Лутфуллин: «Салават Юлаев» всегда был топ-клубом, их история задевает
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android