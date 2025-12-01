ЦСКА отыгрался с 0:2, но уступил «Салавату Юлаеву» в серии буллитов

Сегодня, 1 декабря, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

На пятой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд забил первый гол. На 37-й минуте форвард Александр Жаровский удвоил преимущество уфимцев. На 43-й минуте нападающий ЦСКА Денис Гурьянов отыграл одну шайбу. На 47-й минуте форвард армейцев Прохор Полтапов сравнял счёт. В овертайме команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 32 матча, в которых набрал 32 очка, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с 29 очками после 31 встречи располагается на седьмой строчке Восточной конференции.