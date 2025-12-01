Скидки
Главная Хоккей Новости

Динамо М — Торпедо, результат матча 1 декабря 2025 года, счет 4:0, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» одержало победу над «Торпедо», забросив четыре безответные шайбы
Сегодня, 1 декабря, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали хозяева со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Гусев (Сикура, Уил) – 12:20 (5x3)     2:0 Шараканов (Слепышев, Ильенко) – 12:38 (5x4)     3:0 Римашевский (Пыленков) – 24:44 (5x5)     4:0 Кисаков (Артемьев, Адамчук) – 26:18 (5x5)    

На 13-й минуте нападающий Никита Гусев забил первый гол и вывел «Динамо» вперёд. Спустя 18 секунд защитник Магомед Шараканов удвоил преимущество бело-голубых. На 25-й минуте форвард Егор Римашевский забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». На 27-й минуте нападающий Александр Кисаков забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный счёт — 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 31 матч, в которых набрало 40 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 41 очком после 33 встреч располагается на пятой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
