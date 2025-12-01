Скидки
Алексей Ковалёв вошёл в штаб сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг сообщил, что олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв будет работать в штабе команды на Кубке Первого канала. Турнир пройдёт с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

«Рад объявить, что в тренерском штабе сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала будет работать Алексей Ковалёв. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли – один из лучших нападающих России 1990-х – начала 2000-х годов. Помимо этого, Алексей Вячеславович – опытный тренер, за плечами которого семь сезонов КХЛ в «Куньлуне» и «Спартаке», а также в национальной команде Китая на Олимпийских играх — 2022.

Добро пожаловать в наш штаб!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

