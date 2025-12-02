Ансель Галимов — об уходе из «Динамо» в 2017-м: новое руководство не захотело меня видеть

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов вспомнил свой уход из стана бело-голубых в 2017 году и заявил, что рад вернуться в клуб.

— Болельщики «Динамо» почему-то довольно эмоционально отреагировали на твой переход.

— А был негатив?

— Многим почему-то казалось, что ты с какой-то особенной страстью всегда выходил на матчи с бело-голубыми в каждой из своих команд после ухода из клуба в 2017-м. И особенно ярко праздновал голы в ворота «Динамо».

— Знаете, у меня за карьеру в КХЛ забито около 120 голов. Помню их все. Могу вспомнить, как каждый праздновал. Не так их и много, и каждый – большой труд. Столько времени, упорства, трудолюбия, с детства идёшь, чтобы забивать. Поэтому естественно, что голы вызывают эмоции. Я также радовался, когда и в Нижнекамске забивал, а «Нефтехимик» – это моя родная команда.

Единственное, просто хочется напомнить, что, когда уходил из «Динамо», у меня был подписанный двухлетний контракт, но тогда сменилось руководство, а новое не захотело меня видеть. Сам я не уходил из «Динамо». Сейчас же очень рад снова надеть бело-голубые цвета и вернуться в клуб, – сказал Галимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.