Хоккей Новости

«Анахайм» вызвал российский вратаря Вячеслава Бутееца из АХЛ

Российский голкипер Вячеслав Бутеец вызван «Анахайм Дакс» из АХЛ, сообщает пресс-служба клуба. Ранее вратарь команды Лукаш Достал был помещён в список травмированных, а голкипер Петр Мразек не доиграл вчерашний матч с «Чикаго Блэкхоукс» (3:5) из-за повреждения.

Бутеец — воспитанник команды «Белые медведи» (Челябинск), играл в её составе в МХЛ в сезонах-2019/2020-2021/2022. В прошлом сезоне Вячеслав провёл 35 встреч за «Челмет» в ВХЛ и одержал 16 побед с 91,3% отражённых бросков. В сезоне-2023/2024 голкипер дебютировал в КХЛ за «Трактор» в матче с московским «Динамо», в котором пропустил три гола и был заменён по ходу встречи.

23-летний россиянин был выбран «Дакс» на драфте 2022 года в шестом раунде под общим 178-м номером. В этом сезоне он одержал пять побед в 10 встречах за «Сан-Диего» в АХЛ и «Тулса Ойлерз» – в ECHL.

