Вячеслав Козлов объяснил причины длительного отсутствия Владислава Подъяпольского

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над «Торпедо» (4:0) ответил, почему долгое время отсутствует голкипер Владислав Подъяпольский.

– Перед матчем вы говорили, что Владислав Подъяпольский отсутствует сегодня по болезни. После встречи эта версия не поменялась?

– Нет. Сначала мы ему дали отдых, а потом он заболел. Он сыграл 12 матчей из последних 13. Поэтому мы дали ему отдохнуть, потом начали тренировать, но сейчас он подхватил какой-то вирус. Это не связано. Мы не собираемся его ни обменивать, ни продавать.

– То есть он вернётся в состав, когда выздоровеет?

– Конечно.

– При этом сегодня вы сказали, что Максим Моторыгин играет лучше, когда Владислава нет.

– Наверное, это так. Максим не нервничает так, как когда Подъяпольский сидит вторым. Это такое предположение.

– И как будете делить нагрузку на выезде?

– А я не думаю, что Владислав успеет выздороветь к выезду, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.