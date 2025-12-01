Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Козлов объяснил причины длительного отсутствия Владислава Подъяпольского

Вячеслав Козлов объяснил причины длительного отсутствия Владислава Подъяпольского
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над «Торпедо» (4:0) ответил, почему долгое время отсутствует голкипер Владислав Подъяпольский.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Гусев (Сикура, Уил) – 12:20 (5x3)     2:0 Шараканов (Слепышев, Ильенко) – 12:38 (5x4)     3:0 Римашевский (Пыленков) – 24:44 (5x5)     4:0 Кисаков (Артемьев, Адамчук) – 26:18 (5x5)    

– Перед матчем вы говорили, что Владислав Подъяпольский отсутствует сегодня по болезни. После встречи эта версия не поменялась?
– Нет. Сначала мы ему дали отдых, а потом он заболел. Он сыграл 12 матчей из последних 13. Поэтому мы дали ему отдохнуть, потом начали тренировать, но сейчас он подхватил какой-то вирус. Это не связано. Мы не собираемся его ни обменивать, ни продавать.

– То есть он вернётся в состав, когда выздоровеет?
– Конечно.

– При этом сегодня вы сказали, что Максим Моторыгин играет лучше, когда Владислава нет.
– Наверное, это так. Максим не нервничает так, как когда Подъяпольский сидит вторым. Это такое предположение.

– И как будете делить нагрузку на выезде?
– А я не думаю, что Владислав успеет выздороветь к выезду, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» одержало победу над «Торпедо», забросив четыре безответные шайбы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android