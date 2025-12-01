Козлов — об обмене в «Адмирал» защитника Кудашова: по просьбе Алексея Николаевича

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над «Торпедо» (4:0) объяснил решение обменять защитника команды Артёма Кудашова в «Адмирал».

– Сегодня за московское «Динамо» забили сразу три воспитанника клуба, но при этом ещё одного воспитанника – защитника Артём Кудашова – обменяли в «Адмирал». Почему решили с ним окончательно расстаться?

– По просьбе Алексея Николаевича [Кудашова]. Он сам лично участвовал в этом процессе и договаривался с руководством, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

За бело-голубых в КХЛ 20-летний хоккеист провёл 74 встречи, забросил одну шайбу и отдал пять голевых передач. В составе динамовцев Артём Кудашов стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

В сезоне-2025/2026 Кудашов провёл 29 матчей за «Нефтехимик», в которых отметился двумя результативными передачами.