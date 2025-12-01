Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над «Трактором»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Хорошая командная победа. Ключевой момент матча – наверное, наш третий быстрый гол, который позволил нам сохранить гандикап. В концовке мы играли исключительно на результат.

— «Трактор» в предыдущих двух матчах забросил пятнадцать шайб. Вы это учитывали как-то?

— Конечно, мы готовимся к каждому сопернику. Старались играть надёжно в обороне. Безусловно, мы готовимся. Готовимся и разбираем любого соперника, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».