Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над «Трактором»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Давыдов – 26:04 (5x5) 2:0 Чебыкин (Иванцов, Скоренов) – 31:42 (5x5) 3:0 Чебыкин (Давыдов) – 40:32 (5x5) 3:1 Кравцов (Григоренко, Дэй) – 42:36 (5x5) 3:2 Григоренко (Кравцов, Дронов) – 58:33 (6x5)
— Хорошая командная победа. Ключевой момент матча – наверное, наш третий быстрый гол, который позволил нам сохранить гандикап. В концовке мы играли исключительно на результат.
— «Трактор» в предыдущих двух матчах забросил пятнадцать шайб. Вы это учитывали как-то?
— Конечно, мы готовимся к каждому сопернику. Старались играть надёжно в обороне. Безусловно, мы готовимся. Готовимся и разбираем любого соперника, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».
