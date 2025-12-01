Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над «Трактором»

Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победу над «Трактором»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Давыдов – 26:04 (5x5)     2:0 Чебыкин (Иванцов, Скоренов) – 31:42 (5x5)     3:0 Чебыкин (Давыдов) – 40:32 (5x5)     3:1 Кравцов (Григоренко, Дэй) – 42:36 (5x5)     3:2 Григоренко (Кравцов, Дронов) – 58:33 (6x5)    

— Хорошая командная победа. Ключевой момент матча – наверное, наш третий быстрый гол, который позволил нам сохранить гандикап. В концовке мы играли исключительно на результат.

— «Трактор» в предыдущих двух матчах забросил пятнадцать шайб. Вы это учитывали как-то?
— Конечно, мы готовимся к каждому сопернику. Старались играть надёжно в обороне. Безусловно, мы готовимся. Готовимся и разбираем любого соперника, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

«Северсталь» обыграла «Трактор», едва не упустив преимущество в три шайбы
