Исаков — о 0:4 в матче с «Динамо»: сегодня «чёрт побери» пошёл по игре

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал крупное поражение от московского «Динамо» (0:4).

— Игра с самого начала не заладилась. Получили эти ненужные удаления, дали сопернику шанс, потом уже находились в роли догоняющих. У нас были хорошие шансы, чтобы вернуться в игру, однако ими не воспользовались – в итоге получили четыре шайбы. В третьем периоде, казалось бы, нагнетали, пытались что-то исправить, но было уже тяжело что-то сделать. Единственное – даже при плохой игре надо стараться сохранять хорошие качества, стараться что-то поменять.

— Если говорить об удалениях, можно ли сказать, что дисциплина – главная причина поражения сегодня?

— Знаете, выстояли бы – спокойно играли бы дальше. Но при первом же удалении получили и второе. Так бывает, однако точно не повлияли эти удаления на результат.

— Принс, как понял, из-за повреждения ушёл в третьем периоде. Виктор Фёдоров играл весь третий период. Как он вам на этом отрезке?

— У нас ещё Воронин ушёл в третьем периоде. Немножко сегодня, как иногда говорят, «чёрт побери» пошёл по игре. Виктор старается, понятно, горит в каждой смене как молодой игрок. Мне нравится, он полностью понимает, что мы хотим, но не думаю, что будет играть каждый матч, – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.