Исаков — о 0:4 в матче с «Динамо»: сегодня «чёрт побери» пошёл по игре

Исаков — о 0:4 в матче с «Динамо»: сегодня «чёрт побери» пошёл по игре
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал крупное поражение от московского «Динамо» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Гусев (Сикура, Уил) – 12:20 (5x3)     2:0 Шараканов (Слепышев, Ильенко) – 12:38 (5x4)     3:0 Римашевский (Пыленков) – 24:44 (5x5)     4:0 Кисаков (Артемьев, Адамчук) – 26:18 (5x5)    

— Игра с самого начала не заладилась. Получили эти ненужные удаления, дали сопернику шанс, потом уже находились в роли догоняющих. У нас были хорошие шансы, чтобы вернуться в игру, однако ими не воспользовались – в итоге получили четыре шайбы. В третьем периоде, казалось бы, нагнетали, пытались что-то исправить, но было уже тяжело что-то сделать. Единственное – даже при плохой игре надо стараться сохранять хорошие качества, стараться что-то поменять.

— Если говорить об удалениях, можно ли сказать, что дисциплина – главная причина поражения сегодня?
— Знаете, выстояли бы – спокойно играли бы дальше. Но при первом же удалении получили и второе. Так бывает, однако точно не повлияли эти удаления на результат.

— Принс, как понял, из-за повреждения ушёл в третьем периоде. Виктор Фёдоров играл весь третий период. Как он вам на этом отрезке?
— У нас ещё Воронин ушёл в третьем периоде. Немножко сегодня, как иногда говорят, «чёрт побери» пошёл по игре. Виктор старается, понятно, горит в каждой смене как молодой игрок. Мне нравится, он полностью понимает, что мы хотим, но не думаю, что будет играть каждый матч, – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Московское «Динамо» одержало победу над «Торпедо», забросив четыре безответные шайбы
