Вячеслав Козлов прокомментировал крупную победу «Динамо» в матче с «Торпедо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов подвёл итоги встречи с «Торпедо». Бело-голубые одержали крупную победу со счётом 4:0.

— Забили два гола в большинстве и потом всё время нагнетали и нагнетали. Наверное, во втором периоде в последние пять минут соперник нас закрыл. Но мы правильно отоборонялись и не дали «Торпедо» много шансов. Нас с победой, ребята молодцы. Огромное спасибо болельщикам за поддержку на протяжении всей игры. Очень хорошая атмосфера на стадионе.

– Какой была ваша установка на третий период, потому что счёт 4:0 логичным образом расслабляет команду, тогда как соперник продолжает бороться и в хоккее бывали разные прецеденты?

– Мы сказали ребятам, чтобы не пропускали контратак, потому что «Торпедо» очень много голов с них забивает. Когда они давят соперника, отбирают шайбу и сразу атакуют с ходу. Поэтому нам надо было встречать их, а не догонять. Ребята это выполнили. Также просили сыграть очень аккуратно, за нашего вратаря, чтобы он сыграл ещё один матч «на ноль».

– Согласны с тем, что «Динамо» в ходе этой пятиматчевой домашней серии шло по нарастающей и сегодня получился лучший матч под вашим руководством?

– Вы знаете, выиграть две подряд игры, не пропустив ни одной шайбы, это достойно. Мы встречались с «Локомотивом» и «Торпедо». Это наши принципиальные соперники, а нам нужно подниматься в турнирной таблице. Выполнили установку, выиграли матчи. Сейчас нужно готовиться к выездной серии. Мы идём от игры к игре, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.