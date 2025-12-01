Скидки
Вячеслав Козлов прокомментировал крупную победу «Динамо» в матче с «Торпедо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов подвёл итоги встречи с «Торпедо». Бело-голубые одержали крупную победу со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Гусев (Сикура, Уил) – 12:20 (5x3)     2:0 Шараканов (Слепышев, Ильенко) – 12:38 (5x4)     3:0 Римашевский (Пыленков) – 24:44 (5x5)     4:0 Кисаков (Артемьев, Адамчук) – 26:18 (5x5)    

— Забили два гола в большинстве и потом всё время нагнетали и нагнетали. Наверное, во втором периоде в последние пять минут соперник нас закрыл. Но мы правильно отоборонялись и не дали «Торпедо» много шансов. Нас с победой, ребята молодцы. Огромное спасибо болельщикам за поддержку на протяжении всей игры. Очень хорошая атмосфера на стадионе.

– Какой была ваша установка на третий период, потому что счёт 4:0 логичным образом расслабляет команду, тогда как соперник продолжает бороться и в хоккее бывали разные прецеденты?
– Мы сказали ребятам, чтобы не пропускали контратак, потому что «Торпедо» очень много голов с них забивает. Когда они давят соперника, отбирают шайбу и сразу атакуют с ходу. Поэтому нам надо было встречать их, а не догонять. Ребята это выполнили. Также просили сыграть очень аккуратно, за нашего вратаря, чтобы он сыграл ещё один матч «на ноль».

– Согласны с тем, что «Динамо» в ходе этой пятиматчевой домашней серии шло по нарастающей и сегодня получился лучший матч под вашим руководством?
– Вы знаете, выиграть две подряд игры, не пропустив ни одной шайбы, это достойно. Мы встречались с «Локомотивом» и «Торпедо». Это наши принципиальные соперники, а нам нужно подниматься в турнирной таблице. Выполнили установку, выиграли матчи. Сейчас нужно готовиться к выездной серии. Мы идём от игры к игре, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одержало победу над «Торпедо», забросив четыре безответные шайбы
