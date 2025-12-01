И. о. главного тренера «Трактора»: в хоккей нужно играть 60 минут, а не 40

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише высказался о поражении от «Северстали» (2:3).

— Сложилось ощущение, что в первом периоде мы будто смотрели игру со стороны. Понимали, что «Северсталь» — быстрая команда с очень высокой скоростью катания. После первого периода ситуацию поправили, но в хоккей нужно играть 60 минут, а не 40.

— Повлияли ли на сегодняшний матч крупные победы в двух прошедших играх?

— Нет, не думаю. У нас и до этого были хорошие встречи, которые завершались для нас поражениями. Те игры, которые вы упомянули — хорошие матчи с крупным преимуществом, — тоже были. На основе этого и продолжаем выстраивать свою игру дальше. Много правильных вещей сделали в течение 40 минут.

— Хотелось бы узнать состояние Светлакова и Мыльникова. Надолго ли они выбыли?

— До паузы они точно не сыграют, — приводит слова Рише пресс-служба «Трактора».