Исаков — об оценке обмена с «Сибирью»: ждал этого вопроса. Давайте на длинной дистанции

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался об обмене с «Сибирью», в результате которого нижегородский клуб пополнил форвард Владимир Ткачёв, а в обратном направлении отправились нападающие Антон Косолапов и Михаил Абрамов.

— Владимир Ткачёв пополнил недавно состав команды. Как он адаптировался, какую роль будет выполнять?

— Думаю, это один из вопросов, который будет на протяжении многих ближайших матчей. У нас новый центральный нападающий, на фоне травмы Кручинина хорошо, что произошло это приобретение, закрыли позицию. Любому новому игроку нужно время, чтобы понять те моменты, которые у нас есть, и влиться полностью в коллектив.

— Два матча сыграл Ткачёв, два матча Косолапов с Абрамовым провели [за «Сибирь с заброшенными шайбами]. Как можете подвести итоги обмена по итогам отрезка?

— Предполагал, что будет такой вопрос (улыбается). У нас было время, чтобы определиться, время внутри коллектива, чтобы понять, хотим обмена или нет. Но нуждались именно в центральном нападающем. Работает это или нет? Давайте посмотрим на длинной дистанции, – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.