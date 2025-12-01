Скидки
Козлов: Галимов — переделанный центральный. В «Динамо» будем использовать справа или слева

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о подписании пробного контракта с нападающим Анселем Галимовым и ответил, где будет его использовать.

– На пробный контракт подписали Анселя Галимова, который является профильным крайним нападающим, однако может сыграть и в центре. На какой позиции вы его видите и что ждёте от этого подписания?
– Ансель играл в центре, но он переделанный центральный. Изначально он крайний форвард, который может играть и слева, и справа. Он сказал мне, что может сыграть в центре, если нужно, однако у него не всегда получаются вбрасывания.

Где буду его использовать? Думаю, что или справа, или слева. Пока ещё не могу сказать, в каком звене. Посмотрим по тренировкам. Пока он только один раз с нами катался.

Я помню его по прошлому сезону, когда он играл за «Спартак». Достаточно быстрый, цепкий нападающий. У нас сейчас очень много травм и болезней. Думаю, что он нам пригодится.

– Когда он сыграет?
– На выезде, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
