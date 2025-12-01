Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Козлов ответил, прояснился ли его статус в московском «Динамо»

Вячеслав Козлов ответил, прояснился ли его статус в московском «Динамо»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о своём статусе в команде.

– Две недели назад вас назначили на пост исполняющего обязанности главного тренера, и тогда же вы сказали, что через две недели должен пройти Совет директоров, на котором вы представите отчёт, а по его итогам что-то прояснится. Сейчас уже стало понятнее?
– Пока нет. Работаем каждый день. Готовимся от матча к матчу. Когда это будет – пока неизвестно, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Алексей Кудашов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо» 17 ноября.

Материалы по теме
Козлов: Галимов — переделанный центральный. В «Динамо» будем использовать справа или слева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android