Вячеслав Козлов ответил, прояснился ли его статус в московском «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о своём статусе в команде.

– Две недели назад вас назначили на пост исполняющего обязанности главного тренера, и тогда же вы сказали, что через две недели должен пройти Совет директоров, на котором вы представите отчёт, а по его итогам что-то прояснится. Сейчас уже стало понятнее?

– Пока нет. Работаем каждый день. Готовимся от матча к матчу. Когда это будет – пока неизвестно, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Алексей Кудашов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо» 17 ноября.