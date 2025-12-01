Главный тренер «Торпедо» рассказал, изменилось ли «Динамо» после отставки Кудашова

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков после поражения от московского «Динамо» (0:4) рассказал, как изменилась игра бело-голубых после отставки главного тренера команды Алексея Кудашова.

— Уже два матча было в этом сезоне с «Динамо», по сумме уступили 1:8. Что именно не получается в играх с бело-голубыми?

— Я бы два матча этих сейчас не объединял, много времени прошло, поменялся главный тренер у «Динамо». У нас тоже определённые изменения есть и в составе, и в нашем видении хоккея. Здесь сегодня мы непосредственно должны были стараться переиграть соперника на пятаке, но этого не получилось.

— Вы играли с «Динамо» Кудашова, теперь – с «Динамо» Козлова. Изменился ли ваш соперник стилистически? С кем было сложнее?

— Если взять подготовку, по картинке сложно сказать, что что-то сильно поменялось. Думаю, естественно, новый тренер – это новые слова в раздевалке, новый порядок смен, новое видение сочетаний. Не могу сказать, что там глубоко происходит. Команда должна меняться, что-то новое должно появиться, – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.