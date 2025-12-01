Вячеслав Козлов назвал сроки восстановления Седрика Пакетта и Павла Кудрявцева

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о сроках восстановления нападающих команды Седрика Пакетта и Павла Кудрявцева.

– Вы сказали, что народ будет восстанавливаться. В этой связи вопрос: есть ли примерное понимание, когда мы увидим Павла Кудрявцева?

– Паша тренируется в основной группе. Он будет готов к Новому году.

– А Седрик Пакетт?

– Думаю, что, может быть, ещё неделю – 10 дней не увидим, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем сезоне Кудрявцев пока не провёл ни одного матча. На счету Пакетта 21 игра и 10 (6+4) очков.