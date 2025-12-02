Скидки
Шараканов — о первой шайбе в КХЛ за родной клуб: сначала не понял. Не видел, что она зашла

Комментарии

Защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов поделился своими эмоциями после первой заброшенной шайбы за бело-голубых. Хоккеист отметился в матче с «Торпедо» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Гусев (Сикура, Уил) – 12:20 (5x3)     2:0 Шараканов (Слепышев, Ильенко) – 12:38 (5x4)     3:0 Римашевский (Пыленков) – 24:44 (5x5)     4:0 Кисаков (Артемьев, Адамчук) – 26:18 (5x5)    

— Поздравляю с первой заброшенной шайбой за «Динамо». Насколько это позитивные эмоции, насколько для тебя особенный момент?
— Приятно забивать за родную команду. Но я сначала не понял, не видел, что она зашла.

— В целом у тебя по сезону было много моментов, но шайба не шла в ворота. После такого результативного сезона в «Ладе» переживал?
— Никогда не переживал по поводу статистики. Всю жизнь спокойно к этому относился. Сейчас наконец забил – хорошо, идём дальше.

— В большинстве ты подключился на штангу словно заправский форвард. Это наигранная комбинация или спонтанно, по моменту действовал?
— Вообще наигрывали. Мне Антон Слепышев говорил, чтобы я бежал, шайба пришла туда, где я был.

— Подведи итоги этой пятиматчевой домашней серии. Три победы – семь очков.
— В целом хороший результат, но хотелось забрать максимум очков в домашней серии. Сейчас выездная серия в три игры, будем готовиться к ней.

— В выездной серии сыграешь в том числе и с «Ладой». Будет ли это волнительно для тебя?
— Не думаю, что волнительно. Но мне приятно будет там сыграть, там хорошие атмосфера, болельщики, арена, – сказал Шараканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Видео
Московское «Динамо» одержало победу над «Торпедо», забросив четыре безответные шайбы
