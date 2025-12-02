Шараканов — о первой шайбе в КХЛ за родной клуб: сначала не понял. Не видел, что она зашла

Защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов поделился своими эмоциями после первой заброшенной шайбы за бело-голубых. Хоккеист отметился в матче с «Торпедо» (4:0).

— Поздравляю с первой заброшенной шайбой за «Динамо». Насколько это позитивные эмоции, насколько для тебя особенный момент?

— Приятно забивать за родную команду. Но я сначала не понял, не видел, что она зашла.

— В целом у тебя по сезону было много моментов, но шайба не шла в ворота. После такого результативного сезона в «Ладе» переживал?

— Никогда не переживал по поводу статистики. Всю жизнь спокойно к этому относился. Сейчас наконец забил – хорошо, идём дальше.

— В большинстве ты подключился на штангу словно заправский форвард. Это наигранная комбинация или спонтанно, по моменту действовал?

— Вообще наигрывали. Мне Антон Слепышев говорил, чтобы я бежал, шайба пришла туда, где я был.

— Подведи итоги этой пятиматчевой домашней серии. Три победы – семь очков.

— В целом хороший результат, но хотелось забрать максимум очков в домашней серии. Сейчас выездная серия в три игры, будем готовиться к ней.

— В выездной серии сыграешь в том числе и с «Ладой». Будет ли это волнительно для тебя?

— Не думаю, что волнительно. Но мне приятно будет там сыграть, там хорошие атмосфера, болельщики, арена, – сказал Шараканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.