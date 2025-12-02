Ансель Галимов рассказал, когда его сын начнёт приходить на матчи московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов рассказал, как его сын реагирует на перестроения в профессиональной карьере отца.

— В «Мегаспорте» твой сын Мартин был одним из самых ярых фанатов «Спартака». Ребёнок быстро схватывает такие перестроения в твоей профессиональной карьере?

— Ему было тяжело, когда я уехал в Омск. Он родился в тот год, когда я как раз уходил из «Динамо». Мартин счастлив, что сейчас я в Москве. Для него папа не хоккеист, а лучший друг, товарищ, к которому можно прийти, подурачиться, помочь стихи выучить.

Последнее, что мы делали – стихи учили. Так что, если у него будет возможность приходить на матчи, он обязательно будет посещать, но сейчас школа, а матчи поздно, поэтому только в выходные будет ходить, – сказал Галимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.