Ансель Галимов рассказал, когда его сын начнёт приходить на матчи московского «Динамо»

Ансель Галимов рассказал, когда его сын начнёт приходить на матчи московского «Динамо»
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов рассказал, как его сын реагирует на перестроения в профессиональной карьере отца.

— В «Мегаспорте» твой сын Мартин был одним из самых ярых фанатов «Спартака». Ребёнок быстро схватывает такие перестроения в твоей профессиональной карьере?
— Ему было тяжело, когда я уехал в Омск. Он родился в тот год, когда я как раз уходил из «Динамо». Мартин счастлив, что сейчас я в Москве. Для него папа не хоккеист, а лучший друг, товарищ, к которому можно прийти, подурачиться, помочь стихи выучить.

Последнее, что мы делали – стихи учили. Так что, если у него будет возможность приходить на матчи, он обязательно будет посещать, но сейчас школа, а матчи поздно, поэтому только в выходные будет ходить, – сказал Галимов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Анселем Галимовым читайте на «Чемпионате»:
«Рад вернуться в «Динамо». Я сам из клуба не уходил». Интервью с Анселем Галимовым
Эксклюзив
«Рад вернуться в «Динамо». Я сам из клуба не уходил». Интервью с Анселем Галимовым
