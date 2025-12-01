Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 1 декабря 2025 года

Сегодня, 1 декабря, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 1 декабря 2025 года:

«Горняк-УГМК» — «Магнитка» — 4:2;
«Челмет» — «Южный Урал» — 5:4 ОТ;
«Молот» — «Звезда» — 1:2;
«Ижсталь» — «Торпедо-Горький» — 2:1;
«Рязань-ВДВ» — «Рубин» — 1:2 Б;
«Дизель» — «Зауралье» — 1:0 Б;
АКМ — «Югра» — 2:1 ОТ;
«Олимпия» — «Химик» — 2:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 49 очков в 30 матчах. Второе место занимает «Югра» с 48 очками после 30 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (43 очка в 30 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

