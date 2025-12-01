Результаты матчей МХЛ на 1 декабря 2025 года

Сегодня, 1 декабря, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 1 декабря 2025 года:

МХК «Динамо» М — «Алмаз» — 5:1;

МХК «Тюменский Легион» — «Чайка» — 3:6;

«Спутник» — «Динамо-Карелия» — 5:3;

МХК «Спартак МАХ» — «Крылья Советов» — 0:2;

«Академия СКА» — МХК «Динамо» СПб — 5:6.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.