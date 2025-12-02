Козлов внушал Жаровскому, Хохлачёв и Дроздов играли лёжа. Фото победы «Салавата» над ЦСКА

1 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2 Б.

Лучшие кадры с матча ЦСКА – «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На пятой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд забил первый гол. На 37-й минуте форвард Александр Жаровский удвоил преимущество уфимцев. На 43-й минуте нападающий ЦСКА Денис Гурьянов отыграл одну шайбу. На 47-й минуте форвард армейцев Прохор Полтапов сравнял счёт. В овертайме команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости.